Ucraina | esplosioni a Kiev | difesa antiaerea in azione - Il Papa | Santa Sede ha in corso una missione di pace

01 mag 05:54a Kiev, difesa antiaerea in azionevengono segnalate a Kiev, riportano i media ucraini. Il capo dell'ufficio presidenziale Andrii Yermak ha affermato che la difesa ...vengono segnalate a Kiev, riportano i media ucraini. Il capo dell'ufficio presidenziale ... L'amministrazione militare della capitaleha esortato i residenti a rimanere nei rifugi. L'...I media ucraini riferiscono dia Kiev e di un allarme aereo scattato in tutto il Paese per bombardamenti russi contro ... Il capo dell'ufficio della presidenza, Andrii Yermak, citato ...

Ucraina: esplosioni a Kiev, difesa antiaerea in azione Tiscali Notizie

La guerra in Ucraina giunge al giorno 432. E' salito a 477 il numero di bambini che hanno perso la vita nei bombardamenti russi in Ucraina. Lo rende noto la Procura generale di Kiev. Secondo l'intelli ...Esplosioni vengono segnalate a Kiev, riportano i media ucraini. Il capo dell'ufficio presidenziale Andrii Yermak ha affermato che la difesa antiaerea è al lavoro. L'amministrazione militare della capi ...