Uboldo | caserma non paga l’affitto | il 3 maggio prima udienza al processo

Leggi su ilnotiziario

(Di lunedì 1 maggio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Contrariamente a quanto scritto in precedenza, non è stata ancora riconsegnata al proprietario la villetta che per più di 20 anni ha ospitato ladei carabinieri di via Risorgimento a: dovràtornare al suo stato originario e mercoledì 3è prevista ladelin tribunale a Busto Arsizio. ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.