Tutti i messaggi dietro la visita del papa in Ungheria La versione di Giovagnoli

Leggi su formiche

(Di lunedì 1 maggio 2023) Il viaggio diFrancesco in– più precisamente a Budapest – è stato un successo. Ma è stato un viaggio complicato. O, meglio, è stato un successo proprio per questo. L’è un luogo di contraddizioni – lo era ieri, lo è anche oggi – e Francesco ha scelto di andarvi per affrontarne molte. E ha lanciatodiversi per destinatari differenti, componendoli però in un quadro unitario incentrato sull’Europa e sulla pace. Appena arrivato a Budapest, non a caso, ha parlato molto di Europa esaltandola come “la memoria dell’umanità” grazie alla sua storia e perciò chiamata oggi “unire i distanti”, “accogliere al suo interno i popoli” e “non lasciare nessuno per sempre nemico”. Sono convinzioni che questoargentino ha già espresso altre volte. Ma farlo in...