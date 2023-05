Tsitsipas-Baez stasera in tv | orario | canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2023

(Di lunedì 1 maggio 2023) Stefanosse la vedrà contro Sebastiannel terzo turno deldi(Spagna), torneo di scena sui campi di terra battuta in altura della Caja Mágica. Il greco, testa di serie numero tre, ha esordito con un successo in rimonta ai danni dell’austriaco Dominic Thiem, sconfitto soltanto al tie-break del terzo e decisivo set. Anche il piccolo argentino ha avuto un bye al primo turno. Successivamente ha lasciato per strada il primo set contro lo statunitense Marcos Giron prima di rimettersi in carreggiata e guadagnarsi la sfida al cospetto del campione ellenico., forte anche della vittoria nell’unico precedente, partirà nettamente favorito secondo le quote dei bookmakers. Il giocatore albiceleste, inoltre, non sta attraversando il ...

PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI scenderanno in campo stasera (lunedì 1° maggio). Dalle 20 in poi incrocia, vincitore di Thiem al tie-break decisivo; unico precedente all'Open d'Australia del 2022. Vinse Tsitsi ma in quattro set e con due jeu decisif.

A che ora e come seguire il terzo turno del Masters 1000 di Madrid 2023 tra il greco Stefanos Tsitsipas e l'argentino Sebastian Baez.L'ex vincitore degli Us Open ha cercato di resistere ed è stato comunque abile a portare la sfida al tie-break. Al termine del match il nativo di Atene ha commentato la vittoria ai microfoni di Atp ...