Truffe religiose nel Lazio | dalla Madonna di Trevignano alla Nuova Chiesa di Gerusalemme a Frosinone

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 1 maggio 2023)di, dell’Eur odella, oppure altri “fenomeni divini” in giro per il. Il confine tra culto spasmodico del cattolicesimo e truffa, è sottile quanto mai provato. In tutti questi casi, e tanti altri presenti nel territorio della zona laziale, lo Stato Vaticano si è sempre espresso all’unanimità: “dietro non c’è nessun evento soprannaturale e sono”. Peccato però come la stessa, quella guidata da Papa Francesco, poi non faccia nulla di concreto per contrastare questi fenomeni, che utilizzano ignari fedeli per truffarli e creare immensi business da migliaia di euro per insospettabili truffatori (meglio noti come santoni)....