(Di lunedì 1 maggio 2023) Gli obitori e gli ospedali di Sfax, città tunisina da cui partono moltiche rischiano la pericolosa traversata in mare verso l'Europa, sono pieni. Non si trova più posto per altri. Solo dal 18 al 27 aprile la guardia costiera tunisina ne ha recuperati in mare 210 senza vita al largo delle costesono avvenuti diversi, secondo i media locali, provenienti dall'Africa sub-sahariana. "Il numero supera la nostra capacità - ha detto Faouzi Masmoudi, portavoce del tribunale di Sfax - lo scorso 25 aprile abbiamo ricevuto nell'obitorio quasi 200, mentre la capacità dell'ospedale è di soli 40 o 50"."In questi ultimi giorni a Sfax stiamo affrontando due problemi - ha aggiunto - il primo è che stiamo aprendo un'inchiesta su tutte ...

... uno fa recuperare gli oggetti rubati, quello che salva dai, la Vergine alla quale il ... Peccato che nel frattempo inci siamo dimenticati che Dio si era fatto uomo proprio per ridurre ...Solo dal 18 al 27 aprile la guardia costiera tunisina ne ha recuperati in mare 210 senza vita al largo delle coste dove sono avvenuti diversi. Migranti, secondo i media locali, provenienti ......necessità e urgenza fosse quella di garantire il soccorso in mare immediato contro ie l'... Troppo debole come giustificazione affermare che il problema è che concediamostatus umanitari ...

Troppi naufragi, la Tunisia non sa dove mettere i corpi dei migranti Agenzia askanews

«Giovannino continua a insistere sul fatto che Davide stava annegando e che lui ha provato a tenerlo per il giubbotto salvagente, ma si è sfilato e quindi è annegato sotto i suoi occhi. Eppure mio fra ...Sfax (Tunisia), 28 apr. (askanews) - Gli obitori e gli ospedali di Sfax, città tunisina da cui partono molti migranti che rischiano la pericolosa traversata in mare verso l'Europa, sono pieni. Non si ...