Tripletta Falcon

Leggi su aliveuniverse.today

(Di lunedì 1 maggio 2023) Nel giro di appena quattro giorni la SpaceX ha messo a segno tre missioni orbitali, due9 ed unHeavy. Vediamo in dettaglio questi tre voli che portano a ben 28 il numero di missioni dei vettori di SpaceX quest'anno, ancora in corsa quindi per raggiungere l'obiettivo 100 nel 2023.