Trevisani | “Napoli-Salernitana | spostamento senza senso” La replica di De Maggio

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 1 maggio 2023) Siparietto tra Riccardoe Valter Dea Pressing sullodiè stato uno degli argomenti di punta di Pressing. Nella trasmissione in onda in seconda serata su Italia 1, ha preso la parola Riccardo: “Non riesco ancora a capire lodel match visto che la festa durerà lo stesso aper settimane. Perché spostare una partita ipotizzando dei risultati che non si sono verificati. Hanno cambiato due giornate di campionato e si sono complicati la vita in una cosa che non hanno chiesto né ilné lané la Lega. Una decisione...