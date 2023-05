Estratto dell'articolo di Chiara Rai per 'il Messaggero' FEDELI INTORNO ALLA STATUA DELLA MADONNA DIMercoledì 3 maggio ci sarà un grande spiegamento di forze dell'ordine, in divisa e in borghese, per controllare il raduno di ...- Mercoledì 3 maggio i seguaci della presunta veggente diRomano torneranno a riunirsi sulla collina doveCardia dice di parlare con la Madonna, che le apparirebbe ogni 3 del mese alle 15 - 15,10. Nonostante il clamore mediatico suscitato ...Miracoli, apparizioni. E giardini trasformati in luoghi di culto.Cardia , la veggente dipronta a riunire di nuovo i suoi fedeli mercoledì, è solo una delle tante sensitive che affermano di parlare con la Madonna. Accanto a lei, infatti, a Roma e ...

Trevignano, Gisella e le altre santone: "Siamo in missione per conto di Dio" Repubblica Roma

Madonna di Trevignano, dell'Eur o Chiesa della Nuova Gerusalemme a Frosinone, oppure altri "fenomeni divini" in giro per il Lazio. Il confine tra culto spasmodico del cattolicesimo e truffa, è sottile ...