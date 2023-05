(Di lunedì 1 maggio 2023) La piscina comunale di“Per il centro natatorio Quadri – spiega l’assessore ai LavoriBasilio Mangano – grazie al finanziamento tramite un bando di Regione Lombardia riusciamo a ridurre i costi dell’energia. Si tratta di un bando per contributi agli impianti gestiti da privati”. La Regione ha concesso un importo a fondo perduto di 350 mila euro, parteciperà al bando la Project sport srl che gestisce l’impianto natatorio trevigliese. Il costo complessivo dell’opera è di 530 mila euro. L’intervento individuato porterà risparmio energetico e riduzione dell’inquinamento e consiste in un impianto fotovoltaico di 80 pannelli da 32 kwatt che verranno installati sopra la palestra, un secondo impianto da 120 kwatt, l’installazione di una nuova pompa di calore e la sostituzione dell’illuminazione con luci a led. A questo si aggiunge un sistema ...

Cento. Dopo la trasferta a, la Tramec Cento torna a giocare davanti al proprio pubblico: nella quinta giornata del ... Archie e Rogic inaugurano i tabellini delle rispettive squadre con...... straordinaria e contratti di solidarietà, emerge in tutta la sua gravità la crisi che sta investendo la Elcograf Spa, presente in provincia a Bergamo,e Madone. In totale, nellesedi a ...... al buio, tentavano di dileguarsi dall'uscita posteriore con in manobici. Il personale di ... la ricerca dei colpevoli con i carabinieri di Bergamo enon ha avuto esito positivo ed i ...

Treviglio, tre progetti di ampliamento e riqualificazione di edifici pubblici BergamoNews.it

Dopo 3 anni l’Assemblea è tornata in presenza al Palafacchetti. Bilanci economici ma anche sociali per la Cassa Rurale giunta al 130° anniversario ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello di Gestione Consensi (pulsante) o accedendo al pannello delle preferenze pubblicitarie per ...