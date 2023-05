Tragedia Raimondo Todaro | la situazione è precipitata | Non c’è più niente da fare

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 1 maggio 2023) Giorni complicati perfinito di nuovo nell’occhio del ciclone a causa di una clamorosa indiscrezione: tutti i dettagli. Dopo il debutto nel ruolo di insegnante della categoria ballo lo scorso anno, la produzione di Amici di Maria De Filippi ha richiamatoanche per questa edizione. Nel corso degli ultimi mesi, il noto professionista si è quindi occupato ancora degli allievi del noto talent. Come sempre la sua presenza ha scatenato il caos in studio soprattutto a causa degli innumerevoli scontri con la collega Alessandra Celentano. Sia nel corso del pomeridiano che durante la fase serale, tra i due insegnanti sono volati stracci e non solo. A quanto pare infatti la regia avrebbe tagliato alcune parti fondamentali delle puntate e che rischiano di avere delle conseguenze sul ...