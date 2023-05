Traffico Roma del 01-05-2023 ore 20 | 00

(Di lunedì 1 maggio 2023) Luceverdeveri trovati in studio Tiziana remondi sul tratto Urbano della A24-teramo code a tratti per un veicolo in panne tra via Fiorentini la tangenziale est in direzione della città code persulla complanare dellaFiumicino per chi dall’aeroporto deve proseguire sulla carreggiata esterna del raccordo anulare e proseguendo sul Raccordo Anulare code a tratti tra Pontina e Lanina ti ricordiamo che via Salaria chiusa per urgenti lavori tra viale Somalia via Catalani in direzione del raccordo anulare non si escludono difficoltà per ilè a San Giovanni si sta svolgendo il concertone del Primo Maggio ricordiamo che il servizio delle metropolitane è prolungato fino a 1:30 di notte chiuse le stazioni di San Giovanni di Manzoni in alternativa si possono ...

...i caselli di Valdarno e Arezzo in direzione. Lo rende noto Aspi spiegando che la chiusura è necessaria "per consentire lavori propedeutici al consolidamento della scarpata". Lo stop al...Con l'arrivo della stagione più calda si intensifica anche la movida romana e perciò si aggiungono altre zone alimitato in città nelle ore notturne sin dai primi giorni di maggio. Misure che vogliono andare a tutelare i residenti delle zone interessate dalla vita notturna, anche in considerazione del ......lo svolgimento del concerto in piazza San Giovanni sono state previste delle chiusure al. ... In quel caso si possono usare le vicine fermate di Re die Manzoni, per la linea A, e di piazza ...

Traffico Roma del 01-05-2023 ore 13:30 RomaDailyNews

Chiuso la notte tra il 4 e il 5 maggio il tratto dell'A1 tra i caselli di Valdarno e Arezzo in direzione Roma. Lo rende noto Aspi spiegando che la chiusura è necessaria "per consentire lavori propedeu ...Concerto primo maggio 2023, strade chiuse e linee bus deviate: tutte le informazioni nel dettaglio in vista del Concertone. Scopri di più ...