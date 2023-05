Traffico Roma del 01-05-2023 ore 13 | 30

(Di lunedì 1 maggio 2023) Luceverdevedi trovati all’ascolto sulla A1 diramazioneSud segnalato incidente con rallentamenti tra Torrenova e il raccordo anulare coinvolte tre autovetture seconda corsia e sul raccordo si rallenta perintenso tra le uscite di via Casilina e via Appia aNordintenso sulla via Cassia tra Tomba di Nerone e la Giustiniana a San Giovanni canzone del concerto delle Primo Maggio che prenderà il via alle ore 15 il servizio delle metropolitane abb1 e ci sarà prolungato fino alle 1:30 di notte sospesi i lavori serali sulla linea che resterà aperta fino alle 1:30 di notte come le altre linee metro già dalle prime ore di questa mattina deviata e numerose linee bus e per garantire Le condizioni di sicurezza verrà chiusa alcompresa tra viale Carlo ...

Con l'arrivo della stagione più calda si intensifica anche la movida romana e perciò si aggiungono altre zone alimitato in città nelle ore notturne sin dai primi giorni di maggio. Misure che vogliono andare a tutelare i residenti delle zone interessate dalla vita notturna, anche in considerazione del ......lo svolgimento del concerto in piazza San Giovanni sono state previste delle chiusure al. ... In quel caso si possono usare le vicine fermate di Re die Manzoni, per la linea A, e di piazza ...Ztl, lo stop Da dopodomani, quindi, torna l'orario estivo per le zone alimitato notturne di Trastevere e San Lorenzo. Saranno attive dal mercoledì al sabato, anche se festivi, dalle 21,...

Traffico Roma del 01-05-2023 ore 10:30 RomaDailyNews

Concerto primo maggio 2023, strade chiuse e linee bus deviate: tutte le informazioni nel dettaglio in vista del Concertone. Scopri di più ...Concerto primo maggio 2023: come arrivare a Piazza San Giovanni in Laterano a Roma. Tutte le informazioni nel dettaglio. Scopri di più ...