Traffico Roma del 01-05-2023 ore 11 | 30

(Di lunedì 1 maggio 2023) Luceverdevedi trovati all’ascolto non molte le novità non molto anche ilin queste ore sulle strade della capitale nessuna segnalazione di rilievo lungo il Grande Raccordo Anulare i nodi autostradali e consolari a San Giovanni in occasione del concerto del primo maggio che prenderà il via alle ore 15 il servizio delle metropolitane A B B1 e ci sarà prolungato fino alle 1:30 di notte sospesi i lavori serali sulla linea che resterà aperta fino al 130 di notte come le altre linee metro già dalle prime ore di questa mattina deviate numerose linee bus e per garantire Le condizioni di sicurezza verrà ilè un’area compresa tra viale Carlo Felice piazza di Porta San Giovanni e via Emanuele Filiberto e ricordiamo che anche oggi via dei Fori Imperiali è isola pedonale con deviazioni per le linee di bus E comunque i ...