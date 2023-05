Traffico Roma del 01-05-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 1 maggio 2023) Luceverdeben trovati all’ascolto non sono presenti particolari problemi dilungo la rete della città metropolitana dinon molti gli spostamenti al momento a San Giovanni terminata da poco la gara podistica intitolata Il lavoro in corsa con l’arrivo il ritrovo in via Domenico Fontana qualche disagio per ildi zona e per le linee bus in zona Torre Maura sempre chiusa sulla via Casilina nel tratto di strada tra via dei Colombi via Walter Tobagi a causa di un incidente ricordiamo che anche oggi via dei Fori Imperiali è isola pedonale con deviazioni per le linee di borse dal primo pomeriggio tradizionale appuntamento con il concertone del Primo Maggio a Piazza di Porta San Giovanni già dalla mattina modifiche alla viabilità in tutta l’area circostante il servizio delle metropolitane Sara ...