Traffico Roma del 01-05-2023 ore 09 | 00

(Di lunedì 1 maggio 2023) Luceverdevedi trovati all’ascolto poco ilpresente al momento sulle strade della capitale sulla tangenziale incidente con possibili rallentamenti in prossimità dell’uscita di Largo Rodolfo Lanciani via dei Monti Tiburtini in direzione Stadio Olimpico a Torre Maura la polizia locale segna la strada chiusa per incidente in via Casilina tra via dei Colombi e via Walter Tobagi questa mattina a San Giovanni per la gara podistica Il lavoro in e corsa arrivata alla sua nona edizione partenza alle ore 9 in via Domenico Fontana proseguendo in via Celimontana la salita di San Gregorio la laterale di via delle Terme di Caracalla e a Piazza di Porta Capena a Viale Manzoni e ritorno in via Domenico Fontana a seguito della gara di questa mattina anche per via delle concertone in Piazza San Giovanni nel primo pomeriggio attive modifiche alla viabilità ...