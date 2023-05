Traffico Roma del 01-05-2023 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 1 maggio 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione Tutto abbastanza tranquillo al momento sulla rete viale della città metropolitana diappuntamento Questa mattina alle ore 8 a San Giovanni per la gara podistica Il lavoro in corsa arrivata la sua nona edizione con partenza alle ore 9 in via Domenico Fontana che proseguendo in via Celimontana la salita di San Gregorio laterale di via delle Terme di Caracalla e a Piazza di Porta Capena a Viale Manzoni ritorno in via Domenico Fontana e a seguito della gara di questa mattina anche per via del concertone in Piazza San Giovanni nel primo pomeriggio attiva e modifiche alla viabilità in tutta l’area circostante e deviate numerose linee del trasporto pubblico di zona per il meteo condizioni meteorologiche avverse per tutta la giornata di oggi con piogge sparse anche a carattere di rovescio o ...