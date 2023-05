Torta di nonna Lucia | tante mele in soffice frolla!

(Di lunedì 1 maggio 2023) Un dessert fatto proprio per stupire i tuoi ospiti è sicuramente ladi. La ricetta di questavede come ingrediente principalein grado di donare un gusto e un profumo irresistibile. Questo dolce è perfetto da servire a merenda oppure a colazione, ed è strepitoso se accompagnato ad un infuso profumato o ad un tè. Se sei con amici invece puoi servirlo alla fine di una cena come ciliegina sulla. Un lievitoe dolce, bada bene non la solita frolla, avvolge un impasto pieno die cannella che ti farà leccare i baffi. Se sei pronta direi di cominciare subito! Questadal sapore indescrivibile e dolcissimo si farà apprezzare da chiunque ...

... trasformando un mezzo in un essere del tutto nuovo, in un salotto delladove prendere un tè, una fetta dio lasciarsi cullare dal proprio racconto e, perché no, ritrovare se stessi ...... piccole storie in cui le mamme si commuovono per le dolci sorprese fatte dai loro piccoli, come una poesia, una canzone o una. Ad esempio Alice, che con l'aiuto del papà e della, ...La festa ha coinvolto tutti gli ospiti del centro anziani, con musica e canzoni assieme a Dante e una grande. Nata il 24 aprile del 1922 a Lugo, città dove ha sempre vissuto e che ama molto, la ...

Torta di mele, è ancora più buona della ricetta di mia nonna: pazzesco | Solo 180 Kcal! LaTuaDietaPersonalizzata

Torta alle gocce di cioccolato: sofficissima, è la gustosità genuina della nonna che piace a tutti! Facilissima e veloce da fare, tutti la possono preparare e con pochissimo sforzo: anche chi per la ...Giovedì il compleanno con i figli, il sindaco e la banda alla casa di riposo, domani la famiglia con la centenaria al Chiosco.