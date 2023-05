Torre Boldone | al via la rassegna di film “Oscar 2023”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 1 maggio 2023). Aprende il via il ciclo di”. L’appuntamento è alla sala Gamma con quattro proiezioni dal 4 al 25 maggio, a cadenza settimanale, con inizio alle 20.45. Ecco il programma. Giovedì 4 maggio – “The Fabelmans” (151min – Drammatico – Usa). Sammy Fabelman (Gabrielle LaBelle) è un giovane che cresce a Phoenix, in Arizona, insieme allo zio (Seth Rogen) con il quale va molto d’accordo, e con la madre (Michelle Williams) e il padre (Paul Dano), con il quale il rapporto è invece più controverso. Giovedì 11 maggio – “Everything everywhere all at once” (140min – Fantasy – Usa). Un’immigrata cinese, non più giovane, viene trascinata in una folle avventura. Solo lei potrà salvare il mondo esplorando altri universi che si collegano alle ...