Torino | Sanabria fa dimenticare Belotti | la statistica che lo esalta

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 1 maggio 2023) Ilsi gode i gol die dimentica l’addio di Andrea: adesso i granata si godono il paraguaiano Tonynon smette di segnare e ora ha raggiunto il suo primo obiettivo della stagione: toccare quota 10 gol in campionato. Ilsi fida in tutto e per tutto dell’attaccante paraguaiano, che ha coccolato anche nei momenti in cui il feeling con la porta non era dei migliori. E se si vanno a confrontare le sue statistiche, come fa la Gazzetta dello Sport, con quelle dell’ex capitano Andrea, si nota come il Gallo abbia segnato solo la metà dei gol dinelle ultime due stagioni: 8 a 16.