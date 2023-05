Torino | il malato di Alzheimer preso a martellate dal figlio e l’esperto | «Non sottovalutate lo stress dei caregiver»

(Di lunedì 1 maggio 2023) Gravi ma stabili. Sono queste le condizioni in cui riversa Enrico Placido Sergi, il 71enne che sabato 29 aprile è stato colpito dalRaffaele (46enne) con un martello nel cortile del suo condominio, a. È intubato in terapia intensiva e la prognosi è ancora riservata. L’anziano soffriva die il, ora accusato di tentato omicidio, spesso lo accompagnava a prendere il giornale per incentivarlo a camminare e restare sveglio. Ma quel giorno esasperato dalle conseguenze della malattia del padre si sarebbe fatto prendere da un raptus. O almeno questo è quanto ha dichiarato agli inquirenti, che stanno indagando per capire se ci sia stata premeditazione o meno e se il 46enne soffre di problemi psicologici. SecondoInnocenzo Rainero, responsabile del Centro ...

Secondo Innocenzo Rainero, responsabile del Centro Alzheimer della Città della Salute di Torino, non va sottovalutato il ruolo delicato del caregiver a chi soffre di Alzheimer.

Il figlio ha fatto denuncia alla Polizia. L'abitazione dell'anziano è vicino alla fermata Lingotto. Durante la settimana è seguito da una badante ...Il 46enne Raffaele Sergi avrebbe confessato il tentato omicidio del padre Enrico Placido Sergi, 72enne pensionato affetto da Alzheimer. La pm Fabiola D'Errico l'ha sentito nel pomeriggio di ieri, saba ...