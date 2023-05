(Di lunedì 1 maggio 2023) Tremila lavoratori in piazza sotto la pioggia. I No Tav arrivano già bendati: "Ci portiamo avanti". Il sindaco: "Bisogna cambiare rotta". Per la prima volta dal 2018 nessuno scontro ocn la polizia

I manifestanti si preparano ad indossare le maschere che rappresentano in chiave grottesca gli esponenti del governo sotto i portici di Piazza Vittorio Veneto in attesa del corteo per il 1 Maggio. Tra i tanti spicca la caricatura di Giorgia Meloni che, portata in spalla da Matteo Salvini, saluta con il braccio teso e con l'altra mano regge il

Torino, corteo del Primo maggio: sfila un fantoccio della Meloni con il braccio alzato La Repubblica

Dopo un corteo senza tensioni, lo spezzone sociale sale sul palco: in fiamme anche la bandiera degli Stati Uniti. Fantoccio di Meloni con il braccio teso