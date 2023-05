Terremoto Scossa 4 8 in mare davanti alle coste di Paola

(Di lunedì 1 maggio 2023) Brusco inizio di Primo Maggio lungo il Tirreno cosentino. Unadidi magnitudo 4.8 si è verificata con epicentro ina circa 43 chilometri da Cosenza,alla costa di. In base alla rilevazione preliminare dell’Ingv, il sisma si è prodotto4.41 e a una profondità di 266 chilometri.

Una strage in pieno centro cittadino inondò di fumo nero la città che tremò comeda un. Il tritolo disintegrava la vita di un uomo: Gennaro Musella . I resti del suo corpo dilaniato ...Ancora unadinei Campi Flegrei. Alle 9.51 i sismografi dell'Osservatorio Vesuviano hanno registrato, nell'area del vulcano Campi Flegrei, unadicon epicentro localizzato nel ...Ancora unadinei Campi Flegrei. Alle ore 9:51, i sismografi dell'Osservatorio Vesuviano hanno registrato, nell'area del vulcano Campi Flegrei, unadicon epicentro localizzato ...

Registrata una scossa di terremoto di magnitudo 4.8 davanti costa ovest in Calabria Corriere della Sera

Un terremoto di magnitudo 4.8 si e' verificato con epicentro in mare a circa 43 chilometri da Cosenza, davanti alla costa di Paola. Secondo la rilevazione ...Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 266 km di profondità ed epicentro in mare a 46 km a ovest di Cosenza. Al momento non si hanno s ...