e anche arresti nei cortei per il 1 maggio in Francia. Dove le celebrazioni dei lavoratori nel giorno della loro festa si sono saldate con la protesta per la riforma delle pensioni, ...Non si placano leall' Isola dei Famosi: tra la fame e le sfide quotidiane in Honduras i naufraghi sono sempre più nervosi. A scatenare nuoviFiore Argento e Cristina Scuccia , due delle grandi ...Glie lepresto si diffusero in tutto il mondo, e le rivendicazioni furono fatte proprie e diffuse grazie all'impegno dell'Internazionale Socialista, che ufficializzò la festa ...

Tensioni, scontri e arresti in cortei per 1 maggio in Francia Agenzia askanews

Roma, 1 mag. (askanews) - Tensioni, scontri e anche arresti nei cortei per il 1 maggio in Francia. Dove le celebrazioni dei lavoratori nel ...Nuova grande mobilitazione contro la riforma delle pensioni del governo Macron e non solo. Migliaia di persone sfilano nelle principali città del Paese. Forti scontri nella Capitale ...