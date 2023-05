Tebas | «Quattro squadre dello stesso paese in Champions è un errore»

(Di lunedì 1 maggio 2023) Il presidente della Liga, Javier, ha concesso un’intervista al quotidiano olandese De Telegraaf. Nell’intervistaha affrontato il tema del nuovo format dellaLeague. Secondo lui,sono troppe nel massimo torneo europeo. «C’è un nuovo modiLeague nel 2024, ma si dovrebbe iniziare a lavorare su un altro tipo di mo, un moche si orienti di più su un torneo europeo formato solo da campioni nazionali, conche hanno vinto il proprio campionato provenienti da ogni angolo d’Europa. Io rappresento LaLiga, ma un quarto club spagnolo non è un miglioramento per la...

