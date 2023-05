Taglio del cuneo | da 45 a 100 euro in più per redditi fino a 35 mila euro | le simulazioni Schlein | provocazione Landini | ora in piazza

Matteo Renzi accusa la premier Giorgia Meloni di mentire sull'entitàdelle tasse contenute nel pacchetto di misure varato dal Consiglio dei ministri di oggi, Primo maggio. "La premier Meloni taglia 4 miliardi di tasse sul lavoro e dice che questo è il...Cosa contiene il decreto Sale dal 3 al 7%, per il secondo semestre2023, ilcuneo fiscale per i lavoratori dipendenti. Termina, a partire dal 1 gennaio 2024, il reddito di ...... una paventata terza guerra mondiale, l'età che avanza inesorabile e implacabile, un album2020,..."punk" cortissimo ai lati dei capelli rimasti. Sulla spalla destra regge la sua leggendaria ...

Contenente misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro e in materia di salute. Secondo quando si apprende da fonti di governo è stato approvato in Consiglio dei ministri, c ...Il governo taglia le tasse sul lavoro nella data simbolo della festa del Lavoro. "Approvato al Consiglio dei Ministri del primo maggio: aumenti ...