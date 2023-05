Taglio del cuneo | da 45 a 100 euro in più per redditi fino a 35 mila euro | le simulazioni Dl lavoro | le misure|Landini ci mobiliteremo

... nel periodo compreso tra il 1 luglio e il 31 dicembre 2023 (senza ulteriori effetti sulla tredicesima), all'incremento di 4 punti percentualicuneo fiscale per i dipendenti rispetto a ...... l'indagata contattava la prostituta all'internotuina per renderla edotta dell'arrivo...veniva controllata in stazione treni a Belluno e trovata con al seguito 6590 in contante da varioIn un video il presidenteConsiglio riassume i principali contenutiprovvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri e rivendica 'il più grandedelle tasse sul lavoro da decenni' AGI - Un video di poco più di tre minuti, camminando attraverso le stanze di ...

Meloni "approvato "il taglio delle tasse più importante da decenni". Sindacati e Conte "Governo aumenta la precarietà" Poco dopo l'approvazione del nuovo decreto in materia di lavoro, la presidente de ...Gli ottimi risultati conseguiti dal Gruppo frutto della fusione tra Psa e Fca non sembra salvare i dipendenti Stellantis da una nuova stagione di tagli ...