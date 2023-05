Taglio al cuneo | fino a 100 euro in più in busta Contratti di lavoro più flessibili

Ildelè nettamente insufficiente, se pensiamo che nel primo trimestre di quest'anno l'inflazione ha superato di ben 7 punti l'aumento delle retribuzioni. Si parla di estendere i voucher ...Il decreto primo maggio del governo Meloni porterà fino a 100 euro in più nelle tasche dei lavoratori. Ma soltanto da luglio a dicembre. Poi dovrà essere rifinanziato. Ildelfiscale e contributivo per cinque mesi (e non più otto come nell'ipotesi iniziale) aumenterà di altri quattro punti. Per i periodi di paga dal primo luglio 2023 al 30 novembre 2023 la ...ROMA - "Ildelfiscale lo rivendico eccome, abbiamo fatto uno sciopero generale con la Cgil contro il governo Draghi su questo. Ma non è strutturale. E nel decreto, di cui ancora non abbiamo un ...

Giorgia Meloni: "Priorità del governo è alleggerire la pressione fiscale: taglio del cuneo al 7%" TGCOM

Il taglio al cuneo fiscale e contributivo porterà fino a 100 euro in più in busta paga per i lavoratori italiani. Ecco i dettagli dell’operazione.La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato i sindacati. Tra i provvedimenti il taglio del cuneo del 7% per redditi inferiori a 25 mila euro.