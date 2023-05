commenta Hanno suscitato diverse polemiche le parole del sindaco di, provincia di Avellino, che vorrebbe adottare l'orsa Jj4 : l'animale che è finito al centro dell'attenzione mediatica di questi giorni dopo l'aggressione che ha provocato la morte del runner ......per rendere concretamente omaggio a chi si è sacrificato con la propria vita per garantire a... a Solofra, Capriglia, Serino, Castelvetere, San Mango sul Calore, San Martino,. ' In ...È lo stesso sindaco uscente di(lascerà a maggio la fascia tricolore all' unico candidato ... È necessario uno sforzo da parte di. Andare alla semplificazione per evitare di discutere ...

Summonte (AV), tutti contro il sindaco che vuole adottare l'orsa JJ4 TGCOM

summonte, news e notizie: leggi le anteprime, gli approfondimenti, le intervisite e le foto sull'argomento: summonte. Tutte le notizie in tempo reale solo sul sito TgCom24.it.Hanno suscitato diverse polemiche le parole del sindaco di Summonte, provincia di Avellino, che vorrebbe adottare l'orsa Jj4: l'animale che è finito al centro dell'attenzione mediatica di questi giorn ...