Sudtirol-Genoa | le formazioni ufficiali | Mazzocchi-Odogwu | c'è Coda

(Di lunedì 1 maggio 2023) Ecco ledi(calcio d'inizio ore 15).: Poluzzi; De Col, Masiello, Zaro, Celli; Rover, Tait, Be...

FORMAZIONI UFFICIALI: In attesa: In attesaAlle 15 il Bari, che non ha abbandonato il sogno della promozione diretta, attende il Cittadella, mentre ilè di scena a Bolzano contro il. L'Ascoli attende il Pisa, il Parma va a ...Bilbao 21:00 Siviglia - Girona FC CALCIO - SERIE B 12:30 Como - Palermo 15:00 Ascoli - Pisa 15:00 Bari - Cittadella 15:00 Benevento - Parma 15:00 Brescia - Cosenza 15:00 Südtirol -18:00 ...

SudTirol-Genoa, i convocati di Gilardino: out anche Touré oltre ai soliti noti TUTTO mercato WEB

Südtirol - Genoa: ecco le formazioni ufficiali della sfida della trentacinquesima giornata di Serie B 2022/23 in programma alle 15.00.Le formazioni ufficiali di Sudtirol-Genoa, sfida valida per la trentacinquesima giornata di Serie B 2022/2023.