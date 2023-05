Sudan | ancora spari a Khartoum nonostante la tregua

(Di lunedì 1 maggio 2023)l'esercitoese e quello paramilitare rivale abbiano dichiarato domenica di voler prolungare il cessate il fuoco umanitario di altre 72 ore. La decisione ha fatto seguito alle pressioni internazionali per consentire il passaggio sicuro dei civili e degli aiuti, ma latraballante non ha finora fermato gli scontri. Nelle dichiarazioni, entrambe le parti hanno accusato l'altra di violazioni. L'accordo ha attenuato i combattimenti in alcune aree, ma la violenza continua a spingere i civili a fuggire. Anche i gruppi di aiuto hanno avuto difficoltà a far arrivare nel Paese i rifornimenti di cui c'è estremo bisogno. Il conflitto è scoppiato il 15 aprile tra l'esercito del Paese e le sue forze paramilitari, e rischia di spingere il ...

L'Egitto ha anche convocato una riunione della Lega araba per 'discutere del'. approfondimento Caos, le cause e le dinamiche della guerra civile FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto ...Negoziati diretti tra le parti non sonoin corso ma il rappresentante speciale delle Nazioni Unite in, Volker Perthes ha affermato che si sta lavorando, anche a livello regionale e ...Con ilè stato firmato il 3 agosto 2016 un memorandum sulla gestione dei fenomeni migratori e ... L'accordo,in vigore, prevede un'ampia serie di misure per contrastare il crimine ...

Sudan, ancora scontri: Onu invia capo della sezione umanitaria Sky Tg24

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...29 aprile 2023 – In Sudan, nello stato del Darfur Occidentale, l’ospedale di El Geneina supportato da Medici Senza Frontiere (MSF) e principale struttura ...