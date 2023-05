I signori della guerra Così il report de il Post: "Inda ormai due settimane l'esercito regolare e il potente gruppo paramilitare Rapid Support Forces (RSF) stanno combattendo una guerra che ha ...Secondo l'Onu, sono almeno 75mila gli sfollati interni al Paese e almenoquelli fuggiti nei Paesi vicini . Sono 20mila i civili fuggiti in Ciad, 4mila in Sude 3500 in Etiopia. Circa ...... 20mila sono rifugiati in Ciad, 16 mila in Egitto, 13.292 in Sude 1.300 in Centrafrica. ... Ma per un sudanese che vuole oltrepassare il confine oggi ci vogliono fino adollari. Anche l'Onu ...

Sudan, 40mila dollari per scappare dall’inferno. E la resistenza è donna Globalist.it

C’è già la tariffa. Quarantamila dollari. Una cifra pazzesca per uno dei paesi più poveri e devastati al mondo. Quarantamila dollari per provare a uscire dall’inferno sudanese.Mentre le parti continuano ad accusarsi a vicenda di aver violato il cessate il fuoco, sono almeno 40mila i civili fuggiti in massa dal Paese. Il conflitto si è esteso a 12 dei 18 Stati del Sudan. Arr ...