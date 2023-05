(Di lunedì 1 maggio 2023) Archiviata la vittoria contro la Ternana, è già tempo di pensare al prossimo impegno di campionato. Venerdì sera, nell’anticipo della 36ª giornata di campionato, il Cagliari sarà a Perugia. Questa mattina la squadra si è così ritrovata al Centro sportivo di Assemini per una seduta di allenamento. Due i gruppi di lavoro: i calciatori maggiormente impegnati in gara hanno svolto delle esercitazioni dedicate al defaticante. Per gli altri attivazione, circuito di forza ine partita giocata su spazi ridotti. Personalizzato per Filippo Falco e Marco Mancosu. Domani, martedì 2, la squadra si allenerà al mattino. Fonte articolo e foto: www.cagliaricalcio.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

...è al tiro dal dischetto parato da Skorupski ma l'attaccante ex Napoli si è rifattodopo ... In, ieri sera Cuadrado è stato uno dei migliori sia in fase difensiva che in fase di spinta. Nelle ...- Il ritmo èalto: il Como pressa forte e il Palermo prova ad approfittarne cercando di ... ORE 12.27 - Entrano i giocatori in: Como con il completino blu di casa; il Palermo in maglia rosa ...Due talenti nel mondo della musica, con una enorme esperienza nele con le competenze ... Da pianista mi sono tuffatonella sezione del pianoforte, e apprezzo il fatto che abbiano citato ...

Bologna, subito in campo dopo la Juventus: Arnautovic si è allenato regolarmente in gruppo TUTTO mercato WEB

RIETI -Termina un'altra giornata del campionato di Prima Categoria, sette i match giocati con un derby straripante e big match che hanno dato spettacolo in questa ventiquattresima ...Per ampi tratti una partita solida, giocata in totale controllo. A poco meno di 180 secondi dalla fine il blackout di Ragusa che si fa prima agganciare e poi superare da Crema all’overtime. Un risulta ...