Studente mangia la banana-installazione di Cattelan al museo | avevo fame VIDEO

Era affamato perché non aveva fatto colazione e così uno studente (peraltro d'arte....), a Seul, ha staccato una banana che era una delle installazioni di Maurizio Cattelan nel museo e se l'è mangiata. La banana era fissata con del nastro adesivo su un muro. Il giovane, di nome Noh Huyn-soo, ha ammesso di aver mangiato la banana poiché aveva saltato la colazione e si sentiva affamato.

Studente mangia la banana-installazione di Cattelan a Seul Agenzia ANSA

