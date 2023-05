Studente mangia banana da 120mila dollari dell' installazione di Maurizio Cattelan a Seoul | ' Colazione saltata | avevo fame'

(Di lunedì 1 maggio 2023) Unadadivorata in un batter d'occhio. Unosudcoreano hato il frutto che faceva parte di un''artistaal Leeum Museum of Art ...

Ma sui social è polemica la banana da 120mila dollari di Cattelan L'opera d'arte chiamata 'Comedian', fa parte della mostra di Cattelan 'We', e consisteva in una banana matura attaccata con nastro adesivo a un muro. Uno studente sudcoreano ha mangiato il frutto che faceva parte di un'installazione artistica al Leeum Museum of Art. Dopo aver mangiato il frutto, lo studente Noh Huyn-soo ha attaccato la buccia al muro con del nastro adesivo. Il museo ha successivamente collocato un'altra banana nello stesso posto.

Una banana da 120mila dollari divorata in un batter d'occhio. Uno studente sudcoreano ha mangiato il frutto che faceva parte di un'installazione dell'artista Maurizio Cattelan al ...Dopo aver mangiato la banana, lo studente, Noh Huyn-Soo, ha riattaccato la buccia al muro con del nastro adesivo. Il museo ha successivamente collocato una nuova banana nello stesso punto, hanno ...