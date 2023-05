Studente mangia banana da 120mila dollari dell’installazione di Cattelan a Seoul | “Avevo fame”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 1 maggio 2023) Unadadivorata da unosudcoreano che hato il frutto che faceva parte di un’installazione dell’artista Maurizioal Leeum Museum of Art di Seul: «Ho saltato la colazione ed ero affamato», si è giustificato. Lo riferiscono i media locali L’opera d’arte chiamata “Comedian”, fa parte della mostra di“We”, e consisteva in unamatura attaccata con nastro adesivo a una parete del Museo. Dopo averto il frutto, loNoh Huyn-soo ha attaccato la buccia al muro con del nastro adesivo. Il museo ha successivamente collocato un’altranello stesso punto. Non si tratta, infatti, di un danno reale all’opera d’arte considerato che ...