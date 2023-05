Striscia la notizia | addio a un volto noto del programma | nessuno se lo sarebbe aspettato

- Per la fine della sua storia con Max Allegri, Ambra ha ricevuto dalaun Tapiro. Una mossa, quella del tg satirico, che non è piaciuta a nessuno. Né alla figlia Jolanda (che in ...La denuncia è arrivata da un servizio dila: 'I commercianti vendono gadget per il tifo, facendoli passare come beni di prima necessità' Sul Reddito di Cittadinanza se ne sono sentite davvero tante, dai sussidi a chi non ne ...Dall'altro lato, invece, gli scaligeri hanno allungato ladi risultati utili positivi e ... La buonadi giornata è il ritorno al gol di David Okereke , che non segnava da oltre tre mesi ...

Striscia la Notizia, "mi manchi": impensabile messaggio alla Hunziker Liberoquotidiano.it

Momento di stop per la velina mora di Striscia la notizia Cosmary Fasanelli. Ecco chi è la sua sostituta sul bancone satirico di Canale 5.Velina mora di Striscia la Notizia, Cosmary Fasanelli è stata un'allieva di Amici: ricordate il suo percorso (anche amoroso) nel talent