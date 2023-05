E' riuscito a coronare il suo sogno Nicolò Maja, il ragazzo lombardo unico sopravvissuto alladie tifoso del Palermo e stamattina ha incontrato la squadra rosanero a Como. Nicolò Maja è stato accolto nel ritiro prepartita del Palermo, che alle 12,30 sarà impegnato contro i ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Il sogno di Nicolò Maja si è avverato: il ragazzo sopravvissuto alladiha incontrato il Palermo allo stadio Sinigaglia di Como prima del match valido per la 35a giornata di campionato. Il capitano del Palermo Matteo Brunori e l'allenatore Eugenio ...Calcio Allo stadio Sinigaglia di Como, lunedì pomeriggio, ad assistere alla partita tra i padroni di casa e il Palermo ci sarà anche Nicolò Maja : il ragazzo sopravvissuto alladi, ferito gravemente dal padre che prima gli aveva ucciso la madre e la sorella, adesso è nelle condizioni per poter accettare l'invito del Palermo. La società di viale del Fante ...

Strage Samarate: Nicolò ospite nel ritiro del Palermo a Como - Lombardia Agenzia ANSA

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...Como, 1 maggio 2023 – Giovedì era riuscito a tornare a bordo di un aereo a Malpensa oggi ha coronato l’altro suo sogno. Nicolò Maja,unico sopravvissuto alla strage di Samarate e tifoso del Palermo, st ...