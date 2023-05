Storm Boy - Il ragazzo che sapeva volare | trama e cast del film di stasera su Canale 5

(Di lunedì 1 maggio 2023)Boy - Ilcheè ilche5 manda in ondain prima serata:del5 in prima serata manda in ondaBoy - Ilche: Ilprende il posto de L'Isola dei famosi, rinviata a domani, martedì 2 maggio, per la concomitanza con la Festa dei lavoratori. La pellicola è diretta da Shawn Seet, la sceneggiatura è di Justin Monjo., curiosità, trailer edel lungometraggio.Boy - Ilche...

Geoffrey Rush e Jai Courtney sono protagonisti di" Il ragazzo che sapeva volare , in onda stasera 1 maggio alle 21.40 in prima visione su Canale 5 . La trama racconta la storia di un anziano uomo d'affari che si diletta a passare il tempo ...Nella spedizione è affiancato dal figlio e da uno schiavo Su Canale 5 dalle 21.45- Il ragazzo che sapeva volare. La storia dell'amicizia tra un bambino e un pellicano. Un tocco di magia in ..." Il ragazzo che sapeva volare, ore 21:40 su Canale 5 La storia dell'amicizia tra un bambino e un pellicano. Freedom " Oltre il confine, ore 21:23 su Italia 1 Nuovo programma di Roberto ...

Storm Boy - Il ragazzo che sapeva volare, il film stasera in tv: trama e cast Today.it

Su Canale 5 "Storm Boy - il ragazzo che sapeva volare", il film con Geoffrey Rush, Jai Courtney e Finn Little dal romanzo di Colin Thiele.Canale 5 trasmette in prima visione tv un adattamento di un romanzo per ragazzi. Interpretato da Geoffrey Rush, il lungometraggio ha come tema centrale la salvaguardia dell'ambiente ...