(Di lunedì 1 maggio 2023) IlBoy - Ilche" viene trasmesso per la prima volta in chiaro da Canale 5 oggi, 1° maggio 2023, a partire dalle 21.25. Adattamento di un romanzo per ragazzi, la pellicola interpretata dal premio Oscar Geoffrey Rush mescola passato e presente per raccontare la...

Geoffrey Rush e Jai Courtney sono protagonisti di" Il ragazzo che sapeva volare , in onda stasera 1 maggio alle 21.40 in prima visione su Canale 5 . La trama racconta la storia di un anziano uomo d'affari che si diletta a passare il tempo ...Nella spedizione è affiancato dal figlio e da uno schiavo Su Canale 5 dalle 21.45- Il ragazzo che sapeva volare. La storia dell'amicizia tra un bambino e un pellicano. Un tocco di magia in ...... ricordiamo che lunedì prossimo, essendo la festa del 1° maggio, Ilary Blasi con il reality non andrà in onda e al suo posto, come indica il sito di Canale5, verrà trasmesso il film- Il ...

Storm Boy - Il ragazzo che sapeva volare, il film stasera in tv: trama e cast Today.it

Storm Boy Il Ragazzo che sapeva volare stasera in tv su Canale 5 lunedì 1 maggio trama cast e streaming del film ...Tutto quello che c'è da sapere su Storm Boy - Il ragazzo che sapeva volare: quando va in onda, su quale canali e i dettagli del programma. Scoprilo ora!