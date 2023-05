Still Charles chi è il cantante del Primo Maggio | età | origini | vero nome | canzoni

LA DIRETTA DEL CONCERTONEè il vincitore assoluto di "1MNEXT 2023'. Proprio sull'ambito palco del Concerto del Primo Maggio di Roma ha presentato il suo nuovo singolo 'Sotto sotto' (ADA Music Italy) già ...... Wayne, Ciliari, Tropea, Napoleone, Uzi Lvke, L'Orchestraccia, Epoque, Ginevra, Serendipity, Paolo Benvegnu a cui si aggiungono i vincitori del Contest 1Mnext Etta, Maninni,e il ...... Don't Cry) Napoleone (Porta pacienza - Anna è tornata) Tropea ( Cringe inferno - Asilo Republic) I vincitori del Contest 1MNEXT (il vincitore è) Etta,, Maninni Mille (...

Primo Maggio, Still Charles vincitore assoluto del contest 1MNEXT Sky Tg24

