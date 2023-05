STATS – Psg | terza sconfitta negli ultimi 4 incontri in casa!

(Di lunedì 1 maggio 2023) Il PSG non riesce più a vincere in casa: al Parco dei Principi i campioni di Francia hanno perso 3 delle ultime 4 partite Con lain casa con il Lorient, il Psg ha ridotto da 8 a 5 punti il suo margine di vantaggio sul Marsiglia. Un passo falso che complica il finale, anche se va detto che nel prossimo turno non sarà facile per la formazione di Tudor superare il Lens, terzo in classifica e di conseguenza intenzionato a giocarsi tutte le carte per accedere alla Champions League del prossimo anno. Cosa non ha funzionato ieri nella squadra di Galtier? Passata in svantaggio al quarto d’ora, è riuscita a rimontare nonostante l’inferiorità numerica causata dal doppio giallo di Hakimi. Il gol di Mbappé è stato però un’illusione: prima dell’intervallo gli ospiti si sono trovati nuovamente avanti con Yongwa e a 2 minuti dal novantesimo Dieng ha fissato sul 3-1 il ...

