Stati Uniti | respinta la richiesta di Trump di annullare il processo per stupro

(Di lunedì 1 maggio 2023) Non è riuscito Donaldnel tentativo di far archiviare ila suo carico per violenza sessuale e diffamazione. Un giudice di New York ha respinto ladell’ex presidente degli: restano in piedi le accuse della scrittrice E. Jean Carroll. La donna ha denunciato il tycoon per una presunta violenza avvenuta ai suoi danni in un grande magazzino di Manhattan a metà degli anni Novanta.ha sempre negato ogni coinvolgimento nella vicenda, definendo «inventate» le accuse della scrittrice. Il, iniziato la scorsa settimana in un tribunale federale di New York, prosegue. E. Jean Carroll, la scorsa settimana, ha raccontato diffusamente la sua storia. La 79enne ha sostenuto che loè avvenuto in un arco temporale ...