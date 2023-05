Stagione a forte rischio | solo una possibilità per l' Inter

Ma da qui alle prossime settimane sarà necessario non mollare neanche di un centimetro, per concludere nel migliore dei modi lain corso. Non sarà affatto semplice per il tecnico piacentino ...... mi allungò le braccia, la presi in braccio e da allora per due eventi a, ha sfilato e si ... Vengo da una famiglia convocazione religiosa, mia nonna Teodolinda era cognata, sorella e ......cornere teso di Bellomo, Benedetti sul primo palo anticipa tutti e batte Kastrati. 1 - 0, boato di gioia dei 20mila del San Nicola e prima rete sugli sviluppi di un calcio d'angolo in...

Kumbulla: "Stagione finita nel peggiore dei modi. Tornerò più forte di ... Siamo la Roma

L'Inter intende concludere la stagione nel migliore dei modi e potrebbe ricevere un aiuto quasi insperato, ma soltanto ad una condizione ...(ANSA) - ROMA, 01 MAG - "Difficile trovare le parole per descrivere la situazione in cui mi trovo. La stagione non è andata come avrei desiderato ed è finita nel peggior ...