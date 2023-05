Squalificati Serie A | Pinamonti e Quagliata due turni | Paulo Sousa fermato un turno

Leggi su oasport

(Di lunedì 1 maggio 2023) Andrea, attaccante del Sassuolo, ha pagato caramente unadi frasi ingiuriose rivolte all’arbitro durante Sassuolo-Empoli. Il giudice sportivo dellaA infatti, Gerardo Mastrandrea, gli ha inflitto due giornate di squalifica. Stessa punizione anche per Giacomodella Cremonese, che invece ha colpito in pieno petto con una pallonata un avversario in Cremonese-Verona. Una sola giornata invece per tre calciatori: Georgios Kyriakopouylos del Bologna, Fabien Maxime Lopez del Sassuolo, e Alessio Romagnoli della Lazio. Capitolo allenatori e multe:, espulso durante Napoli-Salernitana, ha preso una giornata di squalifica, mentre la Cremonese sarà costretta a pagare 10mila euro di multa per insulti rivolti all’arbitro, con lanci d’acqua al suo indirizzo a ...