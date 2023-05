(Di lunedì 1 maggio 2023) Lodovrà fare a meno diper la sfida contro: il fastidio muscolare al soleo si è riacutizzato Brutte notizie in casa: si riducono infatti le possibilità di M’Baladi essere a disposizione del club per la sfida contro. Secondo quanto riportato dal Secolo XIX, i problemi muscolari non sono alle spalle dell’attaccante. Gli ultimi esami hanno evidenzato il riacuttizarsi dei fastidi al soleo.

A quel prezzo sarebbetrovare altro di sicuro ed affidabile; tra le squadre in lotta per la salvezza, solo Nzola delloha segnato più gol, tredici.... ' Sì perché, ripeto, era una partita molto molto, soprattutto da un punto di vista ... Arriva l'aggancio in classifica allo, davanti a un grande seguito di tifosi arrivati oggi qui&...... ma per i morti sulle strade e in itinere èche siano esaustivi . LOMBARDIA 33 ( 58) ... Chieti (1), Pescara () Teramo (2) LIGURIA 3(5) Genova (1), Imperia (1) La(1), Savona () ...

Spezia, difficile il recupero di Nzola per l'Atalanta Calcio News 24

Al Gewiss Stadium di Bergamo l'Atalanta ospita lo Spezia nel match valido per la trentatreesima giornata di Serie A: i padroni di casa a caccia di un piazzamento in Europa, gli ospiti per la salvezza ...Nello scontro salvezza dello Zini, i gialloblù vanno sotto in avvio con il gol di Okereke, riportando poi le cose in equilibrio nella ripresa grazie al solito Verdi. L'allenatore: «In 11 contro 10 non ...