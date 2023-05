Spazio | il lancio del razzo SpaceX Falcon Heavy

(Di lunedì 1 maggio 2023)ha lanciato undal Kennedy Space Center di Cape Canaveral, in Florida.afferma che ilè uno dei razzi più potenti al mondo e che i suoi motori generano al decollo una potenza pari a quella di circa diciotto aeromobili 747. Può portare in orbita quasi 64 tonnellate metriche (141.000 libbre). Secondo, la missione delera di portare in orbita tre satelliti, tra cui i satelliti ViaSat-3 Americas e Arcturus.

(LaPresse) SpaceX ha lanciato un razzo Falcon Heavy dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral, in Florida. SpaceX afferma che il Falcon Heavy è ...