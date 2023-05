Sono tornati di moda gli orologi in stile anni Settanta

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 1 maggio 2023) Amate glie amate gli? Questa combinazione non mancherà di mai darvi soddisfazioni, specialmente in questo periodo, dove qualsiasi casa attenta alle tendenze non ha mancato di proporre almeno un modello con le caratteristiche salienti deglidi quel periodo. Ovvero: un look sportivo, ma trasversale praticamente a qualsiasi occasione d'uso, cassa in acciaio e bracciale integrato. Un trend che si può abbracciare qualunque sia il budget a vostra disposizione: stellare, per sognare, ma anche più democratico. Iwc Ingenieur Automatic 40 Tra tutti i brand Iwc è forse quello che ha tenuto più a lungo “nascosta” la sua gemma in fatto di tendenze: l'Ingenieur, modello creato proprio dal designer ai quali tutti si ispirano, Gérald Genta. Il nuovo Ingenieur Automatic 40, invece, si rifà proprio ...