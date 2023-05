Sono juventino | ma guardare lo scudetto vinto dal Napoli è una goduria pazzesca

(Di lunedì 1 maggio 2023). Ammetto la mia colpa dall’inizio., però, lodalè una. Si, cigli sfottò. Alcuni intelligenti, altri pesanti e qualcuno decisamente da censurare. Lodel trionfo degli uomini di Spalletti, però, restituisce la giusta dimensione del calcio. Genio e sregolatezza.Ordine in campo e follia per le strade. Lo sanno tutti. Unonon è come unonel resto d’Italia. Dopo quindici e più anni di vittorie in città ordinate e ordinarie; vittorie in sordina, quasi senza disturbare; vittorie banali e francamente noiose, ci pensaa scombinare tutto e dare il via ...

... visto che a un primo sguardo quelle sagome nere non facessero pensare al manto tipico degli animali cheanche il simbolo storico del club. Solo aguzzando la vista e magari ingrandendo ...... perché serve di più e i ragazzi devono crescere, ma i dribbling di Iling, gli strappi di Miretti e la qualità di Souléaria fresca che soffia nell'atmosfera inquinata del mondo. Non è ...Tantistati i disagi per i trasporti, ma chi è riuscito a raggiungere lo stadio Maradona in tempo ha potuto iniziare a cantare già prima di entrare. Dal classico " Chi non salta è", ...

Juventus, così prosegue la stagione delle follie Tuttosport

Tutto sarà legato ai risultati finali della squadra in campionato e in Europa. Anche se Max è blindato dal contratto in scadenza il 30 giugno 2025. L'ultima parola al Signor Exor ...Non c’è più niente di normale nella stagione della Juventus. Il rigore schiaccianoci di Arkadiusz Milik che improvvisa un chassé (o era un grand jeté Servirebbe chiedere a Bolle) allunga una collezio ...