Smart working | che fine ha fatto in Italia?

Le sue Treno e bici per spostarsi, pausa pranzo eall'aperto di Stefania Bonacina R ossella Muroni (48 anni) e stata presidente di Legambiente e vice presidente della Commissione ......Tra le nuove condizioni e diritti per lavoratori in discussione per il rinnovo dei contratti 2023 ci sono poi le modalità di assunzione con contratti a tempo determinato ma anche lo. ...... atteso a giorni, da modifiche per la Naspi, a modifiche per contratti a tempo determinato,e non solo. Dovrebbero rientrare nel prossimo decreto Lavoro anche ulteriori modifiche al ...

Smart working, l’inchiesta sul telelavoro: divide lavoratori e imprese La Stampa

Sembra essere già terminato il periodo d’oro dello smart working in Italia. Dopo essere risultato, nei mesi della pandemia, una preziosa arma per far sì che il paese non si fermasse del tutto, il ...Il Covid ha imposto il cambiamento, la conciliazione tra vita e professione diventa centrale nelle trattative sindacali ma servono nuovi modelli ...